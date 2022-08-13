Гильерме об игре «Локомотива»: «Нужно меньше разговаривать и больше работать»

Вратарь «Локомотива» Гильерме поделился мнением об игре команды в этом сезоне

Вратарь «Локомотива» Маринато Гильерме поделился мнением об игре своей команды после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) в матче 5-го тура РПЛ.

— Как тебе игра команды сегодня?

— Нужно меньше разговаривать, больше работать.

«Локомотив» с 3 очками идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники сыграют на выезде против «Химок». Матч состоится 20 августа, начало — в 15.00 (мск).