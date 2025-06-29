Футбол
29 июня, 20:57

Дубль Луиса Энрике принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Луис Энрике.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии — 3:0.

Дубль у сине-бело-голубых оформил Луис Энрике. Бразилец забил на 40-й и 75-й минутах. Еще одним голом на 63-й минуте отметился Лусиано.

На 67-й минуте красную карточку получил Дуглас Сантос, но команда Сергея Семака доиграла матч в полном составе — вместо него на поле вышел Дмитрий Васильев.

Winline Суперсерия

«Зенит» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:0 (1:0)

Голы: Луис Энрике, 40 (1:0), Лусиано, 63 (2:0), Луис Энрике, 75 (3:0)

«Зенит»: Адамов (Кержаков, 46), Дуглас Сантос, Нино (Касаджиков, 85), Бардачев (Волков, 46), Барриос (Лобов, 63), Михайлов (Ахметов, 46), Кассьерра (Гонду, 46), Соболев (Ерохин, 63), Луис Энрике (Шилов, 76), Педро (Кондаков, 80), Мантуан (Шиленок, 73).

«Црвена Звезда»: Гутеша, Милосавлевич, Родригао, Стойкович, Иванич, Пруцев, Шливич, Крунич, Тикнизян, Олайинка, Бруно Дуарте.

Удаление: Дуглас Сантос, 67.

29 июня. Сочи. Стадион «Фишт». 30088 зрителей.

Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Sinaron

    Свинина, ты что-то хрюкнуло?

    03.07.2025

  • Sinaron

    Животное, тебя русскому языку не обучали? Одним словом, свинина :pig_nose::pig::pig_nose:

    02.07.2025

  • Sinaron

    Свинина тупая, ты не устало хрюкать?

    02.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Отползай, бомжатня! И завязывай пить синь, а то коттедж сожгешь, страпон.

    02.07.2025

  • Sinaron

    Нищеброд тушинский , я проживаю в своем просторном коттедже и никак не могу являться бомжом :joy::joy::joy:

    02.07.2025

  • Sinaron

    Свинина убогая, ты обкурилось?

    01.07.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Синь ты подзаборная! Не раз видел твои обдолбанные опусы. Алконафт конченный.

    01.07.2025

  • Sinaron

    Дура тупая, я вообще не употребляю алкоголь вот уже много лет. Ты по себе-то не суди.

    01.07.2025

  • Леший

    С одной стороны, да. С другой, Васильев - опорник. Главный конкурент - Барриос, без которого Зенит проседает в центре поля. Когда Вильмара на поле нет, на этой позиции либо Д. Сантос, либо Горшков. Если с Дугласом всё понятно, то появление Горшкова в роли опорника означает, что Семак в нём больше уверен, чем в надёжности Васильева. Тут два варианта: либо выгрызай место под солнцем, либо уходи в другой клуб. В Зените нужно демонстрировать уверенность. Только не такую, как молодой бразилец Ренан.))

    30.06.2025

  • Vadson

    Васильев очень симпатичен, но он и сам, похоже, не верит, что у него есть шансы супротив многомиллионных покупок из Бразилии. Уверенность важна не в меньшей степени, нежели талант.

    30.06.2025

  • serg kononov

    Как забил Лусиано? Его же даже в составе нету

    30.06.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Тебе, алкашу, как вижу - всегда минус)))). Ибо заслужил это сполна своим поганым языком:stuck_out_tongue_winking_eye:

    30.06.2025

  • chimega

    А где ты увидел неуважение? Только сожаление...

    30.06.2025

  • igor1972

    да-да, опять на аутсайдерах обосретесь ведь))

    30.06.2025

  • igor1972

    петушара, твое дело помойное - дерьмо в курятнике разгребать. Кыш отседова, плешивый))

    30.06.2025

  • Дмитрий С.

    Тем более надо уважительно относиться к сопернику.

    30.06.2025

  • Дмитрий С.

    Вот же наплодил Спартак дебилов. Они как зомби ползают по всем ресурсам. Скоро, когда они начнут мутировать, у самого спартака от них проблемы начнутся.

    30.06.2025

  • Питерский пёс

    я не сифарон

    30.06.2025

  • chimega

    Судя по последним событиям, от самой Сербии скоро тоже одно название останется. Грёбаная политика...

    30.06.2025

  • Bavz

    Москвичёв ещё до травмы обнадеживал. Теперь надо ждать восстановления.

    30.06.2025

  • Sinaron

    Митька Некрасов, ты ещё не устало бегать за моими комментариями и и ставить дизлайки? Убог ты в своих помыслах. Одним словом свинина )))

    29.06.2025

  • Sinaron

    Просто они свиньи)))

    29.06.2025

  • Старшой0754

    Вот никак не пойму, чем свиньи опять недовольны?

    29.06.2025

  • Leo1111

    провинция не вспомнит о столице)) будет не провинцией :joy::joy::joy:

    29.06.2025

  • Sinaron

    Плохо хрюкаешь, псина.

    29.06.2025

  • Леший

    Жизнь покажет. Пока что она показывает, что ни один молодой зенитовец, отданный в аренду или проданный за последние годы, ярко не проявил себя в других клубах. Как, например, молодой спартаковец Дзюба, немало помотавшийся по арендам. Есть какая-то надежда на талантливого Козлова, ставшего пару сезонов назад одним из лидеров "Балтики". Но уже начал сомневаться, что он раскроется в "Краснодаре". Дай бог, ошибусь. С вышедшим сегодня на замену Дмитрием Васильевым уже более двух лет продолжают нянчиться в Зените, игровое время дают, даже в кубковых матчах выходил в основе, однако парень остановился в росте. Не знаю, бога за бороду поймал или что другое. Но не удивлюсь, если парня отправят в аренду. И на фоне молодых Педро, Мантуана и игравшего весной Мимовича смотрится блекловато. В том смысле, что глаза не горят, не бьётся и, как кажется, не стремится застолбиться в основе.

    29.06.2025

  • Питерский пёс

    Плохо читаешь сифа?

    29.06.2025

  • Андрей Васильев

    какое же название, лучший клуб Сербии, 8 раз подряд сейчас завоевал

    29.06.2025

  • Андрей Васильев

    кому, свинтаку скорее всего

    29.06.2025

  • спас

    Вот такое направление игры и на будущее. В прошлом сезоне рано сушить начинали и без хорошей наглости играли. А сегодня и из-за штрафной били. С почином.

    29.06.2025

  • Bavz

    Мне тоже результат нужен сейчас. Слишком долго у Зенита не было результатов. А станет ли долларовым миллионером очередной воспитанник петербургского футбола заключив длительный контракт с Зенитом, мне всё равно.

    29.06.2025

  • Sinaron

    Свинина, отползи в сторонку и восторгайся психопатом Станкочичем ))

    29.06.2025

  • Sinaron

    Чучело, научись правильно писать. Хоть немного.

    29.06.2025

  • Sinaron

    Ты чего там хрюкнуло?

    29.06.2025

  • Sinaron

    Паша, ты не устал позориться своим скудоумием?

    29.06.2025

  • Sinaron

    Свинина, сгинь.

    29.06.2025

  • Sinaron

    Не хватает.

    29.06.2025

  • Семён Фадеич

    Ну да, с медиалигой и торпедами играть зачётнее.

    29.06.2025

  • Vadson

    и судьба их предрешена.... по арендам, потом за клубы переферийные..... Г-ну Миллеру результат нужен сейчас.

    29.06.2025

  • Иван Л.

    И будут сидеть

    29.06.2025

  • Павел Леонидович

    позор

    29.06.2025

  • dimarmy

    Ждать-то сколько, тех голов?

    29.06.2025

  • Vadim Ivanov

    Молодцы!!! Зенит обыграл хороший европейский клуб, а столичные лузеры тренируются в это же время... на кошках:innocent:

    29.06.2025

  • Ivan Jackson

    а что там щедеврального то ? обычная вертикаль скорее заслуга напа что вовремя стартовал )))) вопрос в другом )))) зачем проф клубу зенит этот матч ?))))) в сочах там говорят логистика не работает самолеты не летают с таким составом сербов))))) црвене звезде понятно ))))) зениту зачем ?)))))

    29.06.2025

  • frunt 2

    согласен,зинита не хватает на клубном Чемпионате мира.

    29.06.2025

  • Питерский пёс

    Сифарон, после А парусов это канализация

    29.06.2025

  • Evgeny Sidorov

    Молодые в концовке матча рвали и метали, по-спортивному наглые, уверенные в своих силах. Жаль с ЦСКА в концовке силёнок не хватило у молодёжки и с Луками еле ноги унесли в концовке дублёры, тяжело было играть без своих лидеров.

    29.06.2025

  • СереХа

    потому что с бразильцами тренятся

    29.06.2025

  • Олег Воробьёв

    У Соболева два голевых паса,отходы в оборону,даже заблокированный удар! Что вам ещё надо,хороняки?) А голы придут.

    29.06.2025

  • Sinaron

    Что делал свинодельфин в чистых водах Невы?

    29.06.2025

  • Sinaron

    И вот так будет со всеми красно-белыми, бело-красными и прочей фигнёй )))

    29.06.2025

  • UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho).

    хренасе 30 тыщ пришло...

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    Так Богданыча ещё никто не называл)))

    29.06.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Будут больше играть и суеты в решающих моментах станет меньше.

    29.06.2025

  • analytica

    То-то я время от времени насчитывал 10 полевых игроков. Спасибо за подсказ. А то я комментатора-то не слышал.

    29.06.2025

  • GeoMaS

    В том то и дело, что в меньшинстве несмотря на удаление Сантоса они так и не играли по договоренности сторон.

    29.06.2025

  • Ю.Ю.

    И всё же, подстраховки Барриосу и близко нет. И с этим надо, что-то делать... Пас Педро на 3-й гол Энрике был шедеврален.

    29.06.2025

  • Леший

    Понравилась зенитовская молодежь. Ребята по-спортивному наглые - и в обводку идут, и по воротам бьют не стесняясь.

    29.06.2025

  • analytica

    А зенитчики в меньшинстве гол забили вообще-то, а могли и не один. У Звезды и близко столько моментов не было.

    29.06.2025

  • GeoMaS

    Кержаков подтверждает класс, црвенозвездовцы передерживали мяч в атаке. А зенитчики могли бы и отработать действия в меньшинстве, в полном составе они и так внушительно действовали.

    29.06.2025

    • Силкин: «Бителло — клоун? Пусть Радимов посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»

    Семак: «Зениту» всегда приятно играть с «Црвеной Звездой»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    7
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Матвей Кисляк

    Матвей Кисляк

    ЦСКА

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

