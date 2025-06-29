Дубль Луиса Энрике принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии — 3:0.

Дубль у сине-бело-голубых оформил Луис Энрике. Бразилец забил на 40-й и 75-й минутах. Еще одним голом на 63-й минуте отметился Лусиано.

На 67-й минуте красную карточку получил Дуглас Сантос, но команда Сергея Семака доиграла матч в полном составе — вместо него на поле вышел Дмитрий Васильев.

Winline Суперсерия

«Зенит» (Россия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 3:0 (1:0)

Голы: Луис Энрике, 40 (1:0), Лусиано, 63 (2:0), Луис Энрике, 75 (3:0)

«Зенит»: Адамов (Кержаков, 46), Дуглас Сантос, Нино (Касаджиков, 85), Бардачев (Волков, 46), Барриос (Лобов, 63), Михайлов (Ахметов, 46), Кассьерра (Гонду, 46), Соболев (Ерохин, 63), Луис Энрике (Шилов, 76), Педро (Кондаков, 80), Мантуан (Шиленок, 73).

«Црвена Звезда»: Гутеша, Милосавлевич, Родригао, Стойкович, Иванич, Пруцев, Шливич, Крунич, Тикнизян, Олайинка, Бруно Дуарте.

Удаление: Дуглас Сантос, 67.

29 июня. Сочи. Стадион «Фишт». 30088 зрителей.