29 июня, 20:35

Силкин: «Бителло — клоун? Пусть Радимов посмотрит, сколько у них в «Зените» клоунов»

Микеле Антонов
Корреспондент
Бителло.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в комментарии для «СЭ» ответил экс-футболисту «Зенита» Владиславу Радимову на реплику о полузащитнике бело-голубых Бителло.

— Владислав Радимов назвал Бителло клоуном и сказал, чтобы бразилец валил из РПЛ из-за того, что тот жевал жвачку и благодарил бога, когда получал премию лучшему ассистенту сезона. Как вы это прокомментируете?

— Во-первых хочу поздравить Бителло с заслуженной наградой. Это действительно очень сильный игрок. Что касается выпадов Радимова, то к этому все уже привыкли. Смешно слышать оценки чужого поведения от того, кто постоянно попадает в скандалы на поле и за его пределами. За карьеру футболиста Радимов дрался на стадионах со своими одноклубниками и журналистами, а будучи тренером, запомнился лишь тем, что оставил после себя своим наследникам уйму видеоконтента, где он матерится трехэтажным матом на своих оппонентов. Поэтому никто всерьез не должен воспринимать слова Радимова. Ну и пусть Радимов посмотрит, сколько у них там в «Зените» клоунов.

По итогам голосования болельщиков Бителло признан лучшим футболистом «Динамо» в сезоне-2024/25. Кроме того, в 26 матчах РПЛ он отдал 11 результативных передач и стал лучшим ассистентом сезона.

Бителло
Владислав Радимов
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
    • В «Зените» сообщили, что Вега вылетел в Петербург для прохождения медосмотра

    Дубль Луиса Энрике принес «Зениту» победу над «Црвеной Звездой»
