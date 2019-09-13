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«Зенит» — «Арсенал»: Дриусси и Кузяев в старте хозяев

18:39
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Арсенала» на матч 9-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт РПЛ. Встреча начнется в 20.00 (мск).

Стартовый состав «Зенита»: Лунев — Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос — Кузяев, Барриос, Жирков, Дриусси — Азмун, Дзюба.

Запасные: Кержаков, Васютин, Караваев, Маммана, Осорио, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мак, Краневиттер.

Стартовый состав «Арсенала»: Левашов — Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр — Денисов, Берхамов, Ткачев, Костадинов — Луценко, Эв. Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Комбаров, Хагуш, Довбня, Володько, Коне, Пантелеев, Банда, К. Кангва, Аджоев, Тудорие.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

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Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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