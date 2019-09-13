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«Зенит» — «Арсенал»: Берхамов сравнял счет в матче

21:16
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Полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов забил гол на 56-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сфолил на границе штрафной площади сине-бело голубых. Берхамов успешно исполнил стандартное положение, пробив в левый нижний угол ворот голкипера Андрея Лунева.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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