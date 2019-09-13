«Зенит» — «Арсенал»: Берхамов сравнял счет в матче
21:16
Полузащитник «Арсенала» Кантемир Берхамов забил гол на 56-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита». Встреча проходит в Санкт-Петербурге.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сфолил на границе штрафной площади сине-бело голубых. Берхамов успешно исполнил стандартное положение, пробив в левый нижний угол ворот голкипера Андрея Лунева.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».
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