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Сегодня, 16:55

Станкович не считает своей заслугой прогресс Угальде и Умярова

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы по составу команды.

— Вы определились со стартовым составом, и в нем нет места Руслану Ливинову. Насколько это большая проблема для вас и для него?

— Алексис Дуарте. Точка.

— Совсем не играют Зиньковский и Игнатов. Значит ли это, что они зимой покинут команду, возможно, уйдут в аренду?

— После шести побед подряд не буду отвечать на этот вопрос.

— Будет ли «Спартак» активен зимой на трансферном рынке, или нынешний состав способен решать поставленные задачи?

— Естественно, мы общаемся с руководством. Это наша ежедневная работа. Сейчас немного отдохнем, потом вернемся к ней. Имен я вам назвать не могу, но, естественно, что-то будет. Поймем свою отправную точку и будем двигаться дальше

— Виден большой прогресс Угальде и Умярова. Что вы такого сделали, чтобы это случилось?

— Это их заслуга. Их желание работать и выкладываться. Где-то надо было их поддержать, но не более того. Они — профессионалы и талантливые парни.

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

22-летний нападающий красно-белых Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с 15 голами.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 3 : 0
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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