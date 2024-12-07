Станкович не считает своей заслугой прогресс Угальде и Умярова

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович ответил на вопросы по составу команды.

— Вы определились со стартовым составом, и в нем нет места Руслану Ливинову. Насколько это большая проблема для вас и для него?

— Алексис Дуарте. Точка.

— Совсем не играют Зиньковский и Игнатов. Значит ли это, что они зимой покинут команду, возможно, уйдут в аренду?

— После шести побед подряд не буду отвечать на этот вопрос.

— Будет ли «Спартак» активен зимой на трансферном рынке, или нынешний состав способен решать поставленные задачи?

— Естественно, мы общаемся с руководством. Это наша ежедневная работа. Сейчас немного отдохнем, потом вернемся к ней. Имен я вам назвать не могу, но, естественно, что-то будет. Поймем свою отправную точку и будем двигаться дальше

— Виден большой прогресс Угальде и Умярова. Что вы такого сделали, чтобы это случилось?

— Это их заслуга. Их желание работать и выкладываться. Где-то надо было их поддержать, но не более того. Они — профессионалы и талантливые парни.

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.

22-летний нападающий красно-белых Манфред Угальде лидирует в гонке бомбардиров чемпионата с 15 голами.