«Зенит» — «Акрон»: гости остались в меньшинстве

Полузащитник «Акрона» Кирилл Данилин получил вторую желтую карточку в матче 18-го тура РПЛ против «Зенита».

22-летний футболист оставил свою команду в меньшинстве на 56-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу «Акрона».

Игра проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Акрон».