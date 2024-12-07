Гончаренко — о судействе в игре со «Спартаком»: «С Новым годом!»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о судействе в матче против «Спартака» в 18-м туре РПЛ.

— Виктор Михайлович, есть претензии к сегодняшней работе Кукуляка?

— С Новым годом!

«Спартак» дома разгромил «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ — 3:0.

«Пари НН» после 18 матчей имеет в своем активе 16 очков и располагается на 12 строчке в турнирной таблице РПЛ.

Дарик Агаларов