Семин считает, что Барко и Угальде могут играть еще лучше

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии «СЭ» оценил выступления футболистов «Спартака» Манфреда Угальде и Эсекьеля Барко.

«Это хорошие игроки, самое главное — у них большая мотивация. Они пришли в наш чемпионат и чувствуют большую ответственность перед болельщиками и собой. Они играют на максимуме своих возможностей, вполне возможно, что они могут еще лучше играть. Мастерство у них есть, они работают на футбольном поле. Считаю, что эти игроки как раз пришли ко двору и становятся лидерами», — сказал Семин «СЭ».

Угальде возглавляет гонку бомбардиров чемпионата России текущего сезона, на счету 22-летнего костариканца 15 мячей. Всего нападающий провел в этом сезоне 22 игры за «Спартак» во всех турнирах, забив 16 голов и отдав 3 результативные передачи.

На счету 25-летнего аргентинца Барко также 22 игры за «Спартак» в текущем сезоне, 9 голов и 6 голевых передач.

Александр Абустин