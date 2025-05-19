«Зенит» — «Ахмат»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ

«Зенит» примет «Ахмат» в матче заключительного, 30-го тура чемпионата России в субботу, 24 мая. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Зенит» — «Ахмат» можно будет ознакомиться в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию всего игрового дня.

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

В прямом эфире игру покажут канал «Матч! Страна» и сайт matchtv.ru. Перекличка матчей 30-го тура российской премьер-лиги будет доступна на канале и сайте «Матч ТВ», а также на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» в окне федерального телеэфира.

«Зенит» находится на втором месте в чемпионате России, отставая от «Краснодара» на 1 очко. «Ахмат» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы.