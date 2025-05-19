Проект «Win City — город в Зените» откроют Alblak 52, «Кирпичи», «Биртман» и «Танцы Минус»

25 мая в общественном культурно-деловом пространстве «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге стартует проект «Win City — город в Зените», который приурочен к 100-летнему юбилею ФК «Зенит» и организован совместно с Winline.

В рамках открытия гостей ждет музыкальный фестиваль, на котором выступят «Кирпичи», «Биртман», Alblak 52, а также «Танцы Минус», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Также в программе трансляция Матча легенд при поддержке Winline, встреча с игроками основного состава и звездными ветеранами клуба, множество активностей в двухэтажной тематической зоне, где все желающие получат возможность выиграть предметы из совместной коллекции «Зенита» и Winline.

«Win City — город в Зените» — проект, который объединит болельщиков и любителей футбола в рамках масштабной спортивно-развлекательной программы, которая продлится все лето.

Музыкальный фестиваль и проект «Win City — город в Зените» ждут всех желающих в пространстве «Севкабель Порт» по адресу: Кожевенная линия, 40. Вход свободный.