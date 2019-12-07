Зелимхан Бакаев: «В «Спартаке» Карпин играл на двусторонке справа в полузащите или защите. Смотрелся на поле уверенно»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев рассказал о подготовке к матчу 19-го тура РПЛ против «Ростова».

— Мы должны как можно скорее забыть игру в Санкт-Петербурге и победить на «Открытие Арене», — цитирует Бакаева официальный сайт клуба. — Подвели болельщиков, и теперь нужно извиниться результатом. А потом нас ждут сборы, после которых продолжатся чемпионат и Кубок России. Будем бороться до конца!

Надеюсь, болельщики тоже верят, что у нашей команды хорошие перспективы. В «Спартаке» собраны футболисты, которым чуть больше двадцати лет. Представьте, что нас ждет, если мы продолжим прогрессировать! К тому же тренеры проводят с нами очень хорошую работу.

Матч с «Ростовом» — последний перед паузой в чемпионате. Да, мы уже обыгрывали соперника в Кубке России, но очевидно, что теперь все будет иначе. Настраиваюсь на тяжелый матч. В «Ростове» собраны очень квалифицированные футболисты. Думаю, на этот раз футбол будет более атакующим с обеих сторон. В кубковом матче ростовчане играли в пять защитников, глубоко оборонялись. Однако тогда у соперника не играли основные исполнители, которые могли бы сделать игру более острой.

— Чем вам запомнилась совместная работа с Валерием Карпиным?

— Когда я пришел в дубль «Спартака», Валерий Георгиевич еще был главным тренером основы. Иногда меня привлекали к тренировкам, я участвовал в двусторонках. Так вот: Карпин тоже с нами играл — справа в полузащите или защите. Смотрелся на поле уверенно. Борьба была нешуточная!

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