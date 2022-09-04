Зелимхан Бакаев сфотографировался с болельщиками «Спартака» перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев попал в число запасных на матч 8-го тура РПЛ против «Спартака».

Вместе с другими игроками Бакаев вышел на разминку. Уходя поля, он сфотографировался с молодыми фанатами красно-белых.

Напомним, что Бакаев летом в статусе свободного агента подписал контракт с «Зенитом». До этого он выступал за «Спартак», но не продлил соглашение с красно-белыми.