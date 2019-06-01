Зелимхан Бакаев: "Левашов может усилить "Спартак"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, год отыгравший на правах аренды за "Арсенал", ​в интервью "СЭ" отметил, что голкипер туляков Михаил Левашов​ может усилить красно-белых. По его словам, в команде часто шутили по поводу этого трансфера.

– С Левашовым обсуждали переход в "Спартак"?

– Не обсуждали, но в команде шутили над этим постоянно. Как-то мы пришли вместе в одной футболке. Нам тут же сказали: "О, вот и новая форма "Спартака" в следующем сезоне".

– В "Спартаке" уже есть три вратаря, зачем нужен этот трансфер?

– Он может усилить. Левашов – хороший вратарь. Но и в "Спартаке" хорошие вратари. Это нас сделает только сильнее. (Александр Рогулев)

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