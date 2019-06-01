Зелимхан Бакаев: "Джикия – хороший кандидат на роль капитана "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев, год отыгравший на правах аренды за "Арсенал", в интервью "СЭ" отметил, что Георгий Джикия мог бы стать капитаном красно-белых.
– Кто больше был рад видеть вас в сборной: одноклубники из "Арсенала" или из "Спартака"?
– Не знаю. Надеюсь, все были рады одинаково. В основном больше удалось пообщаться с Джикией, в одной комнате посидели, поговорили.
– Вы живете вместе?
– Нет, у каждого отдельная комната.
– А так бы жили с Джикией?
– Наверное… Если бы он пригласил, конечно (улыбается).
– Как думаете, Джикия был бы хорошим капитаном "Спартака"?
– Да, безусловно. У него лидерские качества, он харизматичный. Не знаю на счет конкуренции за место капитана, но он главный кандидат, это точно. (Александр Рогулев)
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