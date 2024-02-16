Зе Турбо: «Если проиграю спор Юрану, меня уберут из команды»

Форвард «Пари НН» Зе Турбо рассказал, что заключил пари с главным тренером команды Сергеем Юраном.

«В начале карьеры я столкнулся с нестабильностью, но теперь знаю, как терпеть и бороться с этим. Я часто переходил из клуба в клуб, это было моей ошибкой, мне нужно было сконцентрироваться на одной команде. Я знаю себе цену, и мне не очень важно, что про меня говорят люди. Сколько мячей хочу забить до конца сезона? Не хочу называть число. У меня спор с Сергеем Юраном на количество забитых мячей. Поэтому промолчу. Я пока не знаю, что получу в случае выигрыша. Но что-то очень интересное. Если проиграю спор, меня уберут из команды. Это возможно. Сколько нужно забить? Приличное количество мячей. Думаю, я справлюсь», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Пари НН» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.