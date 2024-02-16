Зе Турбо назвал Россию лучшей страной для жизни

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо объяснил, почему считает Россию лучшей страной для жизни.

«Какие плюсы у Гвинеи по сравнению с Россией? Если сравнивать уровень жизни, медицину, образование, в России это все на самом высоком уровне. У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Но мы тоже развиваемся и не стоим на месте — верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо. Что касается русского народа, то он закрытый, но это нормально — я к этому привык, хотя первое время ни с кем в команде не общался. Сейчас ситуация изменилась — у меня много знакомых, провожу с ними время. Уже начал ходить в школу по русскому языку. Знаю несколько слов: как дела, чуть-чуть, спокойно, дай пять. Согласился ли бы получить российское гражданство? Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня все устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь. Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас все в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Еще мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России. Россия — лучшая страна для жизни? Да. У вас очень хорошая страна», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Пари НН» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.