Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

16 февраля, 10:15

Зе Турбо назвал Россию лучшей страной для жизни

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо объяснил, почему считает Россию лучшей страной для жизни.

«Какие плюсы у Гвинеи по сравнению с Россией? Если сравнивать уровень жизни, медицину, образование, в России это все на самом высоком уровне. У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Но мы тоже развиваемся и не стоим на месте — верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо. Что касается русского народа, то он закрытый, но это нормально — я к этому привык, хотя первое время ни с кем в команде не общался. Сейчас ситуация изменилась — у меня много знакомых, провожу с ними время. Уже начал ходить в школу по русскому языку. Знаю несколько слов: как дела, чуть-чуть, спокойно, дай пять. Согласился ли бы получить российское гражданство? Мне было бы приятно получить такое предложение, но я очень люблю свою страну, поэтому отказался бы от российского гражданства. Скажу честно, мне сначала не нравилась Россия, но это был процесс адаптации. Сейчас меня все устраивает, и я хочу дальше развиваться здесь. Мне было сложно найти здесь друзей, но сейчас все в порядке. Я такой человек, что мне нужно всегда общаться с людьми, не могу быть в одиночестве. Еще мне не нравилось жаркое лето, хотя сейчас понимаю, что такая погода намного лучше холодной зимы в России. Россия — лучшая страна для жизни? Да. У вас очень хорошая страна», — приводит слова Зе Турбо «РБ Спорт».

27-летний футболист выступает за «Пари НН» с августа 2023 года. Всего за клуб он провел 17 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ze-turbo-rossiya-luchshaya-strana-dlya-zhizni-meditsina-i-obrazovanie-na-samom-vy-sokom-urovne/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
9
1
Читайте также
В программу Олимпиады-2024 вошел один новый вид спорта
Атлантический циклон «Рикса» ожидается в Москве 17 и 18 февраля
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зе Турбо: «Если проиграю спор Юрану, меня уберут из команды»

Зе Турбо рассказал, что знал о России до перехода в «Пари НН»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости