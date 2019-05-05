На матче 27-го тура чемпионата России ЦСКА – "Динамо" болельщики армейцев подготовили баннер с текстом: "Здесь нет зависти и злости. Здесь без спроса ходят в гости!"

Эти слова звучат в песне известной певицы Анжелики Варум "Городок".

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Динамо" с 29 баллами располагается на 12-й строчке.

ЦСКА – "Динамо": онлайн-трансляция, РПЛ, 27-й тур, начало – в 16.30 (мск).

Анжелика Варум на ЦСКА pic.twitter.com/uhsDpzebIX – Александр Рогулев (@a_rogulev) 5 мая 2019 г.

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