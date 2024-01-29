Осинькин сообщил, что Дзагоев пройдет стажировку в «Крыльях Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что экс-игрок ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пройдет стажировку в самарском клубе.

«Дзагоев попросился на стажировку на второй сбор «Крыльев Советов». Конечно, мы не могли ему отказать. Мы готовы поделиться с Аланом всеми знаниями, которые у нас есть. Весь второй сбор он планирует быть рядом с нами, в нашем отеле, постоянно наблюдая за процессом», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Ранее PR-менеджер Дзагоева Дарья Арсланова сообщила, что экс-футболист планирует получить тренерскую лицензию.

21 ноября 33-летний Дзагоев объявил о завершении карьеры игрока. Последним клубом футболиста была греческая «Ламия». В сезоне-2022/23 Дзагоев выступал за казанский «Рубин». Он является трехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны.