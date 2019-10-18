Заявление «СЭ» по поводу обложки «Джокер»

Обложка газетного выпуска «Спорт-Экспресс» от 18 октября вызвала большой резонанс. Редакция считает правильным внести разъяснения.

1. Мы ни в коем случае не хотели обидеть или оскорбить персонально Доменико Тедеско и футбольный клуб «Спартак». Если это произошло, мы готовы принести извинения клубу и лично главному тренеру. Мы уважительно относимся к «Спартаку» и к специалисту.

2. У нас не было ни малейшего намерения сравнить кого-либо с клоуном, как это восприняли некоторые читатели. В нашем понимании Джокер это:

— один из самых популярных и знаменитых героев современной культуры, культовый и обожаемый многими поклонниками кино и комиксов персонаж (тот случай, когда изначальный антагонист превратился в уникальное по популярности явление в поп-культуре, чему свидетельство — огромное число фильмов, комиксов, мультфильмов про Джокера);

— одновременно это мощная, непредсказуемая игральная карта в колоде, которая символизирует неожиданный и сильный ход, способный перевернуть игру и принести победу (как ее может перевернуть назначение Тедеско);

— это сверхпопулярный на текущий момент фильм, где Джокер в центре внимания и исполнитель главной роли Хоакин Феникс играет великолепно.

Ещё раз — мы не видели никакой ассоциации с клоуном и негативной окраской в связи с этим.

3. Креатив — это всегда риск. Он может оказаться удачным или неудачным — в отличие от стандартной газетной обложки, содержащей обычный заголовок, фотографию и текст. В данном случае мы видели обложку как афишу фильма-матча с Тедеско в роли непредсказуемого и опасного для соперников гения.

Получившийся результат оказался не до конца понят частью аудиторию. Подчёркиваем — мы не хотели оскорбить обложкой ни болельщиков, ни клуб, ни тренера.