Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Рубина» ответил на вопрос об обложке газеты «Спорт-Экспресс». На первой полосе немецкий специалист изображен в виде «Джокера», культового персонажа в мире кино и комиксов.

— Увидел обложку 20 минут назад, не было времени читать газету. Джокер — самая важная карта в колоде, я воспринимаю это как комплимент, — сказал Тедеско.

Заявление «СЭ» по поводу обложки «Джокер»