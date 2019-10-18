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«Воспринимаю это как комплимент». Тедеско — об обложке «СЭ»

14:15
Доменико Тедеско. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 13-го тура чемпионата России против «Рубина» ответил на вопрос об обложке газеты «Спорт-Экспресс». На первой полосе немецкий специалист изображен в виде «Джокера», культового персонажа в мире кино и комиксов.

— Увидел обложку 20 минут назад, не было времени читать газету. Джокер — самая важная карта в колоде, я воспринимаю это как комплимент, — сказал Тедеско.

Заявление «СЭ» по поводу обложки «Джокер»

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