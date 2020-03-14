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Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

17:35
В Москве из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия с численностью больше 5000 человек. Фото AFP
В Москве из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия с численностью больше 5000 человек. Фото AFP
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Российская премьер-лига заявила, что организация внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом.

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов премьер-лиги и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей, — говорится в заявлении РПЛ.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24656.html

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