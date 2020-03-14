Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»
17:35
Российская премьер-лига заявила, что организация внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом.
Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов премьер-лиги и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей, — говорится в заявлении РПЛ.
Дополнительная информация:
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