Заявление РПЛ: «Решение о проведении матчей будет принято во вторник»

Российская премьер-лига заявила, что организация внимательно следит за развитием ситуации с коронавирусом.

Решение о порядке проведения матчей следующих туров Тинькофф РПЛ сезона-2019/20 будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов премьер-лиги и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки. Приоритетом является безопасность и здоровье людей, — говорится в заявлении РПЛ.