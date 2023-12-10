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Заварзин считает, что защитнику «Спартака» Джикии не стоит торопиться со сменой команды

Алина Савинова
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Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Заварзин поделился мнением о перспективах защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Нужно ли Джикии менять команду этой зимой? Зависит от тренера. Какой смысл? Игровое время? Не знаю. Возможно, дело в состоянии здоровья. Сейчас нет смысла торопиться. Пусть доиграет сезон до конца, а там видно будет. За 6 месяцев до конца контракта футболист имеет право вести переговоры. Что сейчас-то об этом говорить? «Спартак» должен об этом думать. Либо они потеряют хорошего игрока, который уйдет свободным агентом, либо они как-то с ним выстроят отношения. Видимо, здесь какие-то внутренние распри», — приводит «Спорт День за Днем» слова Заварзина.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и 3 игры — в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями. Его контракт с красно-белыми рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/zavarzin-na-meste-dzhikii-ya-by-poka-sidel-v-spartake-i-nikuda-ne-dergalsya-
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Юрий Заварзин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
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 - : -
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 - : -
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