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Игрок «Урала» Бевеев: «Играть в такую погоду — это как выйти раздетым на улицу погулять»

Алина Савинова
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев после поражения от «Локомотива» (0:2) в матче 18-го тура РПЛ рассказал, что думает об игре в морозную погоду.

«С чем можно сравнить футбол в такую погоду? Это как выйти раздетым на улицу погулять. Два часа просто погулял — вот и весь футбол. Ладно бы было -5 градусов — это нормально, но играть в -15, тем более вечером — это уже слишком», — цитирует Бевеева Sport24.

«Урал» с 19 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. После зимней паузы команда из Екатеринбурга встретится с «Ахматом». Игра запланирована на 3 марта.

В текущем сезоне 28-летний Бевеев провел 15 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/football/news-602968-zashchitnik-urala-beveyev-igrat-v-takuyu-pogodu-eto-kak-vyyti-razdetym-na-ulitsu-pogulyat
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ФК Урал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Ростов

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