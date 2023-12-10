В «Спартаке» ответили на вопрос о переговорах с Джикией по новому контракту

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в разговоре с «СЭ» высказался о ситуацией с контрактом защитника красно-белых Георгия Джикии.

«Начали ли мы переговоры с Джикией по новому контракту? Когда переговоры произойдут, тогда мы все расскажем. Все остальное — внутренняя жизнь клуба», — сказал Малышев «СЭ».

В этом сезоне 30-летний Джикия провел 6 матчей в РПЛ и результативными действиями не отметился. Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года.