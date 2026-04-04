Тедеев — о судействе: «Нельзя было не засчитывать второй гол Дзюбы. Там не было серьезного контакта»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев выразил недовольство судейством в матче 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

— Мяч, который забил Дзюба, это как раз таки ситуация, над которой надо думать на тему того, что происходит вообще в футболе. Как мы должны забивать голы, как мы должны бороться и оценивать ситуацию, когда у Дзюбы внушительные габариты? Любому игроку и вратарю тяжело с ним бороться. При моем величайшем уважении к Акинфееву, а это лучший вратарь в истории российского футбола, в этой ситуации Дзюба был лучше и нельзя было не засчитывать этот гол. Там не было какого-то серьезного контакта. Мне кажется, что этот мяч у нас отобрали, какое бы решение не приняли в судейском корпусе.

Даже восемь секунд на ввод мяча вратарем для меня это вообще смешная ситуация. Все судьи по-разному загибают пальцы, я не знаю, как они могут в уме посчитать эти секунды или надо учиться считать по кремлевским часам. Наверное, по ним надо ориентироваться. Всем надо собраться и следить за секундной стрелкой на главных часах нашей страны и делать выводы из этого. Потому что загибать пальцы можно по-разному. Это все условно. Почему-то арбитр насчитал причем в самом начале матча. Зачем вратарю тянуть время на четвертой минуте? Для чего вообще придумали это правило? Чтобы увеличить интенсивность игры? Так следите за этой интенсивностью.

Другой момент, который меня убивает, это их поведение. Я иногда бываю в шоке. Когда резервный орет: «Вы же знаете, что Болдырев может нарисовать». Где такое вообще видано, чтобы судья мог мне о моем футболисте говорить, что он аферист на поле? Как он вообще это оценивает? Я когда слышу подобного рода высказывания, я диву даюсь. С чего начинают, когда этих судей учат? Они должны уважать вид спорта, футболистов и их труд. Говорить такие глупости и раздражать скамейку запасных...Хорошо, что мы люди воспитанные, не позволяем себе каких-то вольностей дополнительных или еще что-то. Я считаю, что это дурные признаки, которые наводят на другую мысль.

Мы уважаем ЦСКА, для меня эта команда близка. Самых выдающихся результатов эта команда добилась, когда ее тренировал Валерий Газзаев, она была самой сильной и останется самой сильной при нем. Я, конечно, с уважением отношусь к этому, но сегодня ЦСКА не был сильнее нас. Я еще больше этим гожусь. Да, результат иной, но относительно самой игры я считаю, что мы были сегодня лучше.