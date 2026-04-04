«Зенит» — «Крылья Советов»: Джон Джон открыл счет в матче

Полузащитник «Зенита» Джон Джон забил на 49-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» — 1:0.

Нино из центра сделал заброс к штрафной, Джон обработал и пробил с правой ноги. Мяч попал в спину защитнику самарцев Доминику Орозу и отскочил в ворота «Крыльев Советов».

Для 23-летнего футболиста это второй гол за сине-бело-голубых.