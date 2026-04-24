Министр просвещения РФ Кравцов похвалил спартаковца Ву за изучение русского языка

Министр просвещения РФ и болельщик «Спартака» Сергей Кравцов поделился с «СЭ» мнением об изучении защитником красно-белых Кристофером Ву русского языка.

«Ву говорит по-русски? Это правильно и хорошо. Это говорит о том, что футбол у нас развивается и приезжают игроки, которые хотят изучать наш язык и культуру. Это важно», — сказал Кравцов «СЭ».

Защитник сборной Камеруна перешел в «Спартак» из «Ренна» в сентябре 2025 года.