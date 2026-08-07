Вега о конкуренции с Сантосом: «С большим уважением к Дугласу отношусь. Играть будет тот, кто сильнее»

Защитник «Зенита» Роман Вега поделился мнением о конкуренции с Дугласом Сантосом в составе питерской команды.

«Могу сказать только, что это очень здоровая конкуренция. Конкуренция с игроками такого масштаба, как Дуглас, меня очень мотивирует, очень радует. И вообще по человеческим качествам это невероятный друг, который мне очень помог. Мне и всей моей семье. С большим уважением к Дугласу отношусь. Играть будет тот, кто будет сильнее», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Веги.

Аргентинец добавил, что многому учится у Дугласа как в футбольном плане, так и с точки зрения человеческих качеств.

«Это очень добрый человек, очень профессиональный атлет. И, конечно, иметь перед глазами такой пример очень важно для каждого, не только для меня. Поэтому беру все самое лучшее», — отметил он.

В сезоне-2026/27 22-летний Вега провел 2 матча за «Зенит» в РПЛ, а 32-летний Сантос принял участие в 1 игре.