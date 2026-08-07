Воробьев о старте в «Краснодаре»: «Нужно время на адаптацию. Главное — начали сезон с побед»

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьев ответил на вопрос о взаимопонимании с партнерами по команде после двух матчей РПЛ в стартовом составе «быков».

Воробьев является воспитанником «Краснодара». Он вернулся в команду в июле этого года, подписав с южанами контракт до 2030 года.

«Конечно, на адаптацию нужно время. Бывают моменты, когда мы еще немного не понимаем друг друга, есть над чем работать. Насколько команда сейчас ближе к тому футболу, который хочет видеть тренерский штаб? По двум играм пока тяжело делать выводы. Самое главное — начали сезон с побед», — приводит пресс-служба «Краснодара» слова Воробьева.

Также 28-летний форвард рассказал, какую личную цель ставит перед собой на сезон-2026/27.

«Стать чемпионом с родным клубом», — отметил футболист.

На старте сезона РПЛ «Краснодар» обыграл «Рубин» (3:1) и «Факел» (3:2). 9 августа команда на выезде встретится со «Спартаком» в 3-м туре чемпионата России.