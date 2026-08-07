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7 августа, 12:05

Непомнящий: «Найдешь — не радуйся, потеряешь — не жалей»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал о своих жизненных принципах.

— У вас есть любимый афоризм?

— С юности жил под девизом из «Двух капитанов» Вениамина Каверина: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Эта книга была для меня путеводной.

А с возрастом все чаще вспоминаю народную мудрость: «Найдешь — не радуйся, потеряешь — не жалей». Вот обманули меня на пять миллионов. Обидно? Конечно! Но говорю себе: «Значит, так предначертано судьбой».

Еще пример. Дважды я терял друзей. Подробности опустим, главное — оба стали для меня нерукопожатными. Сначала думаешь: ох, такие-сякие... Но потом доходит, что ругать-то надо не их, а себя! Это я не разглядел, что они собой представляют. Ну и кто виноват? Я!

Валерий Непомнящий.Валерий Непомнящий: «Потерял из-за мошенников пять миллионов. Кроме себя, винить некого»

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Валерий Непомнящий
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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