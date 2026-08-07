Непомнящий: «Найдешь — не радуйся, потеряешь — не жалей»

Экс-тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью «СЭ» рассказал о своих жизненных принципах.

— У вас есть любимый афоризм?

— С юности жил под девизом из «Двух капитанов» Вениамина Каверина: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Эта книга была для меня путеводной.

А с возрастом все чаще вспоминаю народную мудрость: «Найдешь — не радуйся, потеряешь — не жалей». Вот обманули меня на пять миллионов. Обидно? Конечно! Но говорю себе: «Значит, так предначертано судьбой».

Еще пример. Дважды я терял друзей. Подробности опустим, главное — оба стали для меня нерукопожатными. Сначала думаешь: ох, такие-сякие... Но потом доходит, что ругать-то надо не их, а себя! Это я не разглядел, что они собой представляют. Ну и кто виноват? Я!