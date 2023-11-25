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Родригао: «Не все от нас зависит, с точки зрения первой строчки в таблице перед зимней паузой»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Зенита» Родригао прокомментировал победу над «Сочи» (3:0) в матче 16-го тура РПЛ.

— Расскажите об итогах матча. Первый тайм получился тяжелым. Насколько было трудно играть против «Сочи»?

— Во-первых, очень рад, что победили. Этой победы мы очень хотели добиться, поскольку она была необходима для того, чтобы продолжать двигаться к нашей цели. Первый тайм действительно был достаточно сложным, было понятно, что до гола будет чувствоваться определенная нервозность, потому что соперник хорошо оборонялся. Очень хотели забить, хорошо, что смогли сделать это в первом тайме. После забитого мяча стало чуть проще, и во второй тайме играла пошла по нашему сценарию.

— В последних матчах «Зенит» первые таймы играет хуже, чем вторые. Почему так происходит? Почему «Зенит» включается только во втором тайме?

— Это вещи, которые случаются в футболе. Все-таки мы играем против соперников, которые так или иначе усложняют нам жизнь на поле. Плюс сейчас чемпионат уже вступил в ту фазу, когда уплотняется и усложняется борьба на поле, потому что уже есть команды, которым во что бы то ни стало нужно набирать очки. Иногда нам удаются первые таймы, иногда не очень. Это все, что происходит в футболе регулярно. Самое главное, что мы стараемся из всех сложных ситуаций находить выход. Во втором тайме прибавляем и добиваемся победы.

— Играли против бывшего клуба, был какой-то особенный настрой на матч?

— Да, безусловно. У меня осталось много хороших знакомых и друзей в «Сочи». Но это никак не влияет на происходящее на поле. Как бы не было мне приятно их встречать в Петербурге, на поле все иначе. На поле я играю за другую команду и хочу победить.

— Успели с кем-то пообщаться из «Сочи». Обсудить непростую ситуацию в клубе?

— Нет, не обсуждали, потому что я не уже не игрок «Сочи». Не слежу каждый день за тем, что происходит с клубом. Мне просто было приятно увидеть близких людей, но этой темы мы не касались.

— До конца зимнего перерыва осталось пара матчей. Как думаете, сможете ли опередить «Краснодар» и закрепиться на первом месте?

— У нас впереди два сложных матча в чемпионате перед паузой. Будем действовать поступательно. Сначала настраиваться на матч с «Локомотивом», который безусловно будет очень сложным. К сожалению, не все от нас зависит, с точки зрения первой строчки в таблице перед зимней паузой. Будем смотреть как будет играть и действовать «Краснодар». Самое главное — нам выполнять свою работу хорошо и набирать свои очки.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
ФК Сочи
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