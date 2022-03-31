«Я вернулся!» Месседж от Ловрена в «Зените»

Защитник «Зенита» Ловрен записал видеообращение после возвращения в клуб

Защитник «Зенита» Деян Ловрен подтвердил, что вернулся в клуб после паузы на матчи сборных.

«Всем привет! Я вернулся», — сказал футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале «Зенита».

Ловрен находился в расположении сборной Хорватии, которая проводила товарищеские матчи против Словении (1:1) и Болгарии (2:1). Защитник не участвовал ни в одном из матчей.

32-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что участие хорвата в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» находится под вопросом из-за травмы у игрока.