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«Я вернулся!» Месседж от Ловрена в «Зените»

Защитник «Зенита» Ловрен записал видеообращение после возвращения в клуб
Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен подтвердил, что вернулся в клуб после паузы на матчи сборных.

«Всем привет! Я вернулся», — сказал футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале «Зенита».

Ловрен находился в расположении сборной Хорватии, которая проводила товарищеские матчи против Словении (1:1) и Болгарии (2:1). Защитник не участвовал ни в одном из матчей.

32-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 19 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что участие хорвата в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» находится под вопросом из-за травмы у игрока.

ФК Зенит
Деян Ловрен
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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