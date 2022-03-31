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«Краснодару» могут разрешить дозаявить трех легионеров из второй команды

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Краснодару» могут разрешить дозаявить трех иностранных футболистов из второй команды, сообщил тележурналист и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале.

Речь идет о троих нигерийцах, выступающих за «Краснодар-2»: полузащитнике Иефани Давиде Ндуке и форвардах Олакунле Олусегуне и Джонатане Окоронкво.

«С одной стороны — юридический казус, в заявке на этот сезон Краснодар 8 вакансий иностранцев уже использовал. С другой — никого из них уже нет. Тот самый форс-мажор. Когда прежние правила действуют, но здравого смысла в них вроде бы нет», — написал Казаков.

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 21 матче.

18-летний Ндука принял участие в 4 матчах «Краснодара-2» и не отличился результативными действиями, у Олусегуна 6 голов и 1 результативная передача в 19 играх за вторую команду «быков», а у Окоронкво — 2 гола в 4 встречах. Все трое выступают за «Краснодар-2» на правах аренды из пловдивского «Ботева». Олусегун присоединился к клубу в августе прошлого года, Ндука и Окоронкво перешли в команду в феврале этого года.

Источник: https://t.me/kazakovIlya1/1835
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