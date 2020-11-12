Защитник «Зенита» Ловрен поддержал Крооса, назвавшего футболистов марионетками ФИФА и УЕФА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поддержал полузащитника «Реала» и сборной Германии Тони Крооса, который ранее выступил с критикой в адрес составителей расписания сезона и назвал футболистов «марионетками ФИФА и УЕФА».

«Люди удивляются, откуда столько травм, но все достаточно просто. Сейчас проходит много матчей, восстановиться невозможно, этот год очень странный из-за коронавируса. Никакого полноценного отдыха (лично у меня было только 8 выходных), никакой нормальной предсезонки и сумасшедший график! Тони Кроос был прав, многие тренеры говорили то же самое, но никто не слушает. Те, кто составляет расписание матчей, должны задуматься», — написал у себя в Twitter Ловрен.