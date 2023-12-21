Круговой: «Зенит» всегда прибавляет весной после зимней паузы»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о результатах команды в первой части сезона.

«Конечно, хотелось бы большего. Но отмечу, что «Зенит» всегда прибавляет весной после зимней паузы. Уверен, что и в этом сезоне, то есть в следующем уже году, мы после зимней паузы так же прибавим. И обязательно займем первое место в РПЛ. Надо понимать, что сейчас немного другое время, сезон другой. Хотя каждый сезон по-своему сложный. Но приложим все силы, чтобы стать чемпионами в очередной раз. В чем нужно прибавлять «Зениту» к весне? В игре в обороне», — приводят «Известия» слова Кругового.

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. На втором месте «Зенит» (36 очков), на третьем — «Динамо» (32 очка).