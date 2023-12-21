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Сегодня, 17:44

В «Пахтакоре» заявили, что не хотят отпускать нападающего Холматова, которым интересуется «Ростов»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пахтакора» Дмитрий Адисман в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию, что «Ростов» интересуется нападающим Диером Холматовым.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале заявил, что «Ростов» интересуется 21-летним игроком сборной Узбекистана.

«Ни Карпин, ни «Ростов» к нам по поводу игрока не обращались, предложений не было. Но мы не готовы пока отпускать Холматова. Он молодой и основной игрок нашей команды, плюс у нас впереди будет несколько важных турниров. Когда Диер повзрослеет и окрепнет, то мы с удовольствием отпустим, как и всех ваших талантливых игроков», — сказал Адисман «СЭ».

Холматов в этом сезоне провел за «Пахтакор» 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 ассиста. «Ростов» после 18-и туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Футбол
ФК Пахтакор
ФК Ростов
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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