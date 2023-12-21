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Канчельскис заявил, что никогда не пойдет работать в «Спартак», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис назвал клубы, в которых никогда не будет работать.

«Команды, в которые я никогда не пойду работать? Естественно, это московский «Спартак». И в «Манчестер Сити» не пойду, и в «Ливерпуль», и в «Селтик». Люди, которые работают в этих клубах, знают и понимают, где я играл. Есть свои принципы, взгляды и традиции. Сейчас это исчезло, потому что футболисты переходят, куда ходят. В наше время были понятия, которые нельзя было переходить. Все пропало», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Андрей Канчельскис выступал за киевское «Динамо», «Шахтер», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-nikogda-ne-pojdu-rabotat-v-spartak-manchester-siti-i-liverpul/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
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