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Фоменко — о новом Акинфееве: «Его не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным»

Алина Савинова
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Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

— Кто сейчас второй Акинфеев?

— Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным, — приводит Sport24 слова Фоменко.

— Каким помните Акинфеева до личного знакомства?

— Мы часто против него играли. Когда в воротах Игорь — это что-то устрашающее! Всегда начинаешь переживать. Не зря говорят: «Это Игорь, это бренд, это касса!»

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-03-fomenko-o-novom-akinfeyeve-yego-net-ne-sushchestvuyet-igor-vladimirovich-byl-yest-i-budet-yedinstvennym
Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
Олег Фоменко
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