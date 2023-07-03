Фоменко — о новом Акинфееве: «Его не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным»
Ассистент главного тренера ЦСКА Олег Фоменко поделился мнением о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.
— Кто сейчас второй Акинфеев?
— Его нет, не существует. Игорь Владимирович был, есть и будет единственным, — приводит Sport24 слова Фоменко.
— Каким помните Акинфеева до личного знакомства?
— Мы часто против него играли. Когда в воротах Игорь — это что-то устрашающее! Всегда начинаешь переживать. Не зря говорят: «Это Игорь, это бренд, это касса!»
Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. В составе московского клуба он становился обладателем кубка УЕФА, шестикратным чемпионом России, семикратным победителем Кубка страны и семикратным обладателем Суперкубка.
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9
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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