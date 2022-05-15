Защитник «Зенита» Чистяков оценил работу ВАР в российском футболе

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков оценил успешность работы видеоарбитров (ВАР) в российском футболе. По его словам, важна скорость принятия решений.

«Нормально отношусь к ВАР. Только хочется, чтобы быстрее принимали решения, чтобы ритм игры не падал. Это хорошая штука для торжества справедливости. Правда, у нас в чемпионате России даже с ВАР это не всегда получается. Но все же это больше плюс, чем минус», — сказал Чистяков в интервью «Спорту День за Днем».

В России с работой ВАР связано много вопросов и конфликтов. Из-за большого количества спорных моментов после матчей РПЛ судей просят просматривать видеоповторы в каждом неоднозначном эпизоде. В апреле на матче «Ростов» — «Локомотив» на ВАР потратили больше 18 минут.