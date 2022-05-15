Защитник Чистяков рассказал о несостоявшемся переходе в «Спартак»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что ходили слухи о его переходе в «Спартак», когда он был игроком «Ростова».

«Когда я играл в «Ростове», то были слухи. Но никакой конкретики не было. Только в соцсетях обсуждали», — сказал Чистяков в интервью «Спорту День за Днем».

Летом 2018-го футболист перешел из «Тамбова» в «Ростов», а в октябре 2020-го воспитанник «Зенита» вернулся в родной клуб. С тех пор он отыграл за сине-бело-голубых более 50 матчей.

Матч «Спартак» — «Зенит» пройдет 15 мая в Москве и начнется в 16.30 по мск.

Сине-бело-голубые досрочно выиграли чемпионский титул, красно-белые с 37 очками располагаются на 10-й строчке.