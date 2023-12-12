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Президент «Урала»: «Спасибо Дзюбе, что позвонил Ишкову и поддержал после незабитых пенальти»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Илья Ишков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» выразил надежду, что нападающий Илья Ишков не сломается после того, как дважды не забил пенальти в домашнем матче с «Локомотивом».

— Домашний матч с «Локомотивом» (2:2) — драма 18-летнего Ишкова, который с двух попыток не смог реализовать пенальти. Что сказали ему после игры?

— Да его все поддержали! Буквально все. Я благодарен Артему Дзюбе, который нашел его телефон, позвонил Илье и сказал, что в футболе все бывает. Что касается двух неудачных попыток, то, на мой взгляд, виноваты наши более опытные игроки. Они не должны были разрешать молодому парню подходить к «точке» во второй раз. Мало ли что он хочет? Это все равно, что если ваш 10-летний сын подойдет к вам и скажет: «Пап, купи мне бутылку водки, я хочу попробовать». Вы же ему не разрешите. Правильно?

А тут ребята пошли Илье навстречу. У него, кстати, ударище мощнейший, он и штрафные может исполнить, но тут было ясно, что парень переволновался. У него мандраж. И раз возникла такая ситуация, что судья попросил перебить пенальти, опытный футболист должен был сказать Ишкову: «Парень, отдохни, теперь исполнит другой».

Что ж, тоже опыт. Я Илью только успокаивал после матча. Его старший брат играет у меня в мини-футбольном клубе, младший тоже у нас занимается. Такая спортивная семья. Я к Ишкову тепло отношусь. Дай бог, чтобы эта неудача бесследно прошла в его карьере.

Григорий Иванов и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Почему мы должны расставаться с Гончаренко? Он работает 24 на 7!» Интервью президента «Урала» Григория Иванова

Артем Дзюба
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4
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6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
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