Защитник «Урала» Золотов считает, что коронавирус слишком распиарен

Защитник «Урала» Николай Золотов поделился мнением о пандемии коронавируса. Чемпионат России приостановлен до 10 апреля.

— Зачем лишний раз забивать голову какой-то статистикой? — цитирует Золотова «Прессбол». -Вся паника от этого и идет: люди чересчур серьезно относятся к сложившейся обстановке. Но в России и Белорусии правительство пытается эту панику на корню пресечь. Так что у нас ситуация более спокойная, нежели в мире.

Мое мнение — коронавирус слишком распиарен. Ничего сверхъестественного в нем нет, бывали вирусы и посерьезнее. Нужно чаще мыть руки — и все будет хорошо.

— Как защищаетесь от коронавируса?

— Ничего особенного, с бубном не пляшу. Мою руки не менее двадцати секунд, использую антисептики. В общем, следую рекомендациям клубного врача. Еще он просил по возможности закрывать кран с водой не пальцами, а локтем или чем-нибудь еще.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 374 921 человека. Умерших — 16 411, выздоровевших — 100 927. В России на данный момент подтверждено 438 случаев заражения. Основные очаги заражения — Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран и Франция.