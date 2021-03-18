Вилена назвал причины поражения от «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена прокомментировал домашнее поражение от «Динамо» (2:3) в матче 23-го тура Тинькофф РПЛ.

— В первом тайме мы очень хорошо начали, контролировали игру, но после удаления соперник стал активно прессинговать, и уже во втором тайме было очень сложно, — отметил Вилена. — «Динамо» стало использовать все свои опасные моменты.

— Расскажите, как вам удалось забить?

— Я видел, что мяч был на левом фланге. Чернов сделал навес, вратарь мяч отбил, но я на добивании был первым.

— Какую травму вы получили? Почему ушли с поля?

— В первом тайме почувствовал дискомфорт в ноге. Какая-то нестабильность. Сначала показалось, что это колено, но потом выяснилось, что это икроножная мышца. В какой-то степени повезло.

— О чем говорил тренер в перерыве? Как просил перестроить игру?

— Тренер сказал играть компактно и что нужно обороняться и ходить в атаку всей командой. В первые минуты второго тайма нам это удавалось, но после забитого мяча «Динамо» у нас появилось свободное пространство, чем и воспользовался соперник.

(Екатерина Потапова)

После победы над «Краснодаром» «Динамо» с 39 очками занимает пятое место. «Краснодар» с 34 очками остался на девятом месте.