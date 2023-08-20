Защитник «Урала» Филипенко должен восстановиться в первой половине сентября

Защитник «Урала» Егор Филипенко пропустит оставшиеся матчи в августе. Возвращение игрока ожидается примерно через две недели, сообщает «РБ Спорт».

35-летний белорусский футболист получил травму задней поверхности бедра в матче 1-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1). С тех пор он не выходил на поле. По информации источника, восстановление Филипенко идет по плану, однако в августе он не сыграет. Его возвращение к полноценным тренировкам ожидается в первой половине сентября. Отмечается, что защитник может принять участие в домашнем матче с «Факелом», запланированном на 17 сентября.

Филипенко стал игроком «Урала» в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 21 матч за екатеринбургскую команду, в которых забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

Ранее белорус выступал за такие команды, как «Шахтер» (Солигорск), БАТЭ, «Маккаби», «Малага», «Спартак», «Томь» и другие.