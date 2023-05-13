Мельников — о праздновании первого чемпионства «Зенита»: «Посреди ночи в ресторан нагрянул Садырин»
Бывший полузащитник и тренер «Зенита» Вячеслав Мельников вспомнил, как команда из Ленинграда праздновала свое первое чемпионство.
— Сейчас все это по-другому выглядит, не так грандиозно. После матча с «Металлистом» в 1984-м были просто эмоции, которые словами не передать. А чествовали нас уже после окончания сезона в СКК, — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова.
— Вечером пошли в ресторан или куда-то?
— Пошли, конечно, вы что! Все было заказано на всякий случай.
— Посидели нормально, до утра?
— Ну, до утра в то время не сидели. Там все-таки закрывались рестораны, это был Советский союз. Я помню, что мы почему-то без тренеров собрались. Но Павел Федорович Садырин узнал, где мы сидим, и посреди ночи наши тренеры все-таки нагрянули в ресторан. Типа того: «Ага, вот вы где!» Потом уже начали вместе отмечать. Нашли они нас там, молодцы.
В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и в 10-й раз стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме, а после матча пройдет церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|2 : 1
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6