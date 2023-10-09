Медина заявил, что никогда не говорил о невозможности своего перехода в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина заявил, что никогда не говорил о невозможности своего перехода в стан красно-белых.

«Я говорил, что никогда не перейдешь в «Спартак» год назад. Не помню этого... Я не говорил, что никогда не перейду в «Спартак», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, в июле 2023 года футболист перешел в «Спартак».

Гол в ворота ЦСКА в матче 11-го тура РПЛ (2:2) стал для 26-летнего хавбека вторым в составе красно-белых.