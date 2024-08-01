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Сегодня, 12:35

Нападающий «Ростова» Мохеби приступит к тренировкам в общей группе в сентябре

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин в комментарии для «СЭ» рассказал о восстановлении от травмы нападающего Мохаммада Мохеби.

«Мохеби скоро появится. Сейчас он тренируется индивидуально. Думаю, в сентябре он присоединится к общей группе», — сказал Рыскин «СЭ».

25-летний Мохеби выступает за «Ростов» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он сыграл 29 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

РПЛ
Мохаммад Мохеби
ФК Ростов
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3
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 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
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