Рябчук — о хейте в свой адрес: «Мне не требуется слышать критику, чтобы знать, где я ошибся»
Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» отреагировал на критику в свой адрес.
— Мне не требуется услышать чью-то критику, чтобы знать, где я сыграл плохо. Я сам прекрасно знаю все это, приходя домой после каждого матча. Вообще стараюсь уделять СМИ поменьше внимания.
— Нет ощущения, что это давление постоянно идет с негативным подтекстом? Почти никого из летних новичков «Спартака» СМИ и болельщики не жалуют.
— Это нормально. Когда результаты не слишком хорошие, когда команда не оправдывает ожиданий болельщиков — будь готов читать о себе что-то не слишком приятное. Но это часть нашей работы. Болельщики недовольны результатами «Спартака», но поверьте, мы первые недовольны ими, когда приходим домой после невыигранных матчей. Но, как я уже сказал, не слишком много внимания уделяю медиа, так что, может, это и к лучшему.
— Не так давно Егор Титов сказал, что 40-летний Жирков сейчас играл бы не хуже. Как тебе такое мнение?
— Конечно же, знаю, кто такой Титов. Что могу сказать? Он имеет право на такое мнение. Я здесь не для того, чтобы что-то говорить или доказывать ошибочность чьих-то слов. Я пришел в «Спартак», чтобы работать, показывать свои лучшие качества и на поле доказывать свою состоятельность. Вот и все.
Рябчук перешел в «Спартак» летом 2023-го. В этом сезоне игрок провел за красно-белых 16 матчей и сделал 1 голевой пас.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|20
|11
|6
|3
|30-17
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|19
|9
|8
|2
|31-23
|35
|
4
|ЦСКА
|20
|8
|8
|4
|34-25
|32
|
5
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|30-25
|31
|
7
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
|
9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
|
10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
|
11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5