Рябчук — о хейте в свой адрес: «Мне не требуется слышать критику, чтобы знать, где я ошибся»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук в интервью «СЭ» отреагировал на критику в свой адрес.

— Мне не требуется услышать чью-то критику, чтобы знать, где я сыграл плохо. Я сам прекрасно знаю все это, приходя домой после каждого матча. Вообще стараюсь уделять СМИ поменьше внимания.

— Нет ощущения, что это давление постоянно идет с негативным подтекстом? Почти никого из летних новичков «Спартака» СМИ и болельщики не жалуют.

— Это нормально. Когда результаты не слишком хорошие, когда команда не оправдывает ожиданий болельщиков — будь готов читать о себе что-то не слишком приятное. Но это часть нашей работы. Болельщики недовольны результатами «Спартака», но поверьте, мы первые недовольны ими, когда приходим домой после невыигранных матчей. Но, как я уже сказал, не слишком много внимания уделяю медиа, так что, может, это и к лучшему.

— Не так давно Егор Титов сказал, что 40-летний Жирков сейчас играл бы не хуже. Как тебе такое мнение?

— Конечно же, знаю, кто такой Титов. Что могу сказать? Он имеет право на такое мнение. Я здесь не для того, чтобы что-то говорить или доказывать ошибочность чьих-то слов. Я пришел в «Спартак», чтобы работать, показывать свои лучшие качества и на поле доказывать свою состоятельность. Вот и все.