Кузьмичев: «Отсутствие Промеса точно повлияет на игру «Спартака». Думаю, «Зенит» выиграет»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о том, вингер красно-белых Квинси Промес не сыграет в матче 19-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Отсутствие Промеса точно повлияет на игру «Спартака». Квинси — ключевой игрок команды, от него исходит очень много опасных моментов. На сборах «Зенит» выглядел более подготовленным, новички прижились в команде и показывали состоятельную игру. Думаю, «Зенит» выиграет», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 2 марта на «Газпром Арене». Начало — в 19.30 мск.

29 февраля 32-летнего нидерландца не пустили с командой в самолет, который вылетал из аэропорта в Дубае, и он не смог отправиться в Россию. 1 марта журналист Иван Карпов написал, что футболист задержан из-за того, что покинул место аварии в ОАЭ. Позднее он был отпущен из-под стражи, но футболисту пока запрещено покидать страну.